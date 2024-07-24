Malatya'da anız yangını

Aşırı sıcak havalar ve dikkatsizliğin etkisiyle otluk ve ağaçlık alanlarda yangınlar dur durak bilmeden devam ediyor.

Özellikle son günlerde neredeyse adım başı her yerde anız yangınları ile karşı karşıya kalınıyor. Yangınların şimdi ki durağı ise Malatya’nın Arguvan ilçesi oldu.

Arguvan’ın Tatkınık Mahallesi Nohutça mevkiinde henüz bilen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alanda etkili olup bir hektarlık alanı küle çevirdi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın, 4 saatin ardından söndürüldü.