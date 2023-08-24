Editör: Osmancan Erok

Malatya'da deprem meydana geldi. Yabancı deprem bildirim sitesi Lastquake depremin büyüklüğünü 5.0 olarak paylaştı. Ancak yabancı deprem bildirim sitesi depremin büyüklüğünü 4.7 olarak güncelledi.

AFAD: 5.0

AFAD'a göre ise depremin büyüklüğü 5.0.

AFAD depremin merkez üssünü Yeşilyurt olarak açıklarken deprem derinliğini ise 7.km olarak duyurdu.

Deprem saat 08.35'te meydana geldi.

MALATYA BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem nedeniyle bir yıkım ve can kaybının olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.

KANDİLLİ: 5.0

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyururken merkez üssünü Seyituşağı- Yeşilyurt olarak açıkladı.

DEPREM KOMŞU İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem komşu ili olan Adıyaman’da da hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar bulundukları binadan dışarı çıktı.

ayrıntılar geliyor...