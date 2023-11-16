Malatya’da deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya’da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 01.32’de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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