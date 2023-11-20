Malatya'da deprem

Malatya Pötürge'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Malatya'da deprem

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaşıma göre Pötürge ilçesinde 7 KM derinlikte deprem gerçekleşti.

Saat 10.55'te AFAD tarafından yapılan ikinci açıklamada ise "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." bilgisi paylaşıldı.

sdgdfhu.jpg

Deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Depremin merkez üssü ise Pötürge Ormaniçi olarak belirlendi.

ghjughj.jpg

gfjgfj.jpg

hgkhjuiu.jpg

İlgili Haberler
Erzincan'da deprem
Erzincan'da deprem
Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de deprem
Son dakika… Kahramanmaraş’ta deprem
Son dakika… Kahramanmaraş’ta deprem
Malatya’da deprem
Malatya’da deprem
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu son anda kurtuldu Gündem
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu son anda kurtuldu
Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti Gündem
Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti
Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu Ekonomi
Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu
İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün Dünya
İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi Spor
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak Ekonomi
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti? Magazin
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?