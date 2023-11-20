Malatya’da deprem

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaşıma göre Pötürge ilçesinde 7 KM derinlikte deprem gerçekleşti.

Saat 10.55'te AFAD tarafından yapılan ikinci açıklamada ise "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." bilgisi paylaşıldı.

Deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Depremin merkez üssü ise Pötürge Ormaniçi olarak belirlendi.