Malatya'da deprem

Editör: Osmancan EROK
Kandilli Rasathanesi Malatya Söğütlü Pötürge'de saat 09.22'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 5.5 olarak hesaplandı. Deprem ilçede kısa süreli panik yaşattığı belirtildi.
Malatya'da saat 09.22'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak hesaplandı.
Editör: Osmancan EROK
Kandilli Rasathanesi Malatya Söğütlü Pötürge'de saat 09.22'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 5.5 olarak hesaplandı. Deprem ilçede kısa süreli panik yaşattığı belirtildi.