Malatya’da hırsızlar polisten kaçamadı

Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinden TV ünitesi, ses sistemi, monitör, bilgisayar kasası, kozmetik ürün ile bir otomobilin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 5 zanlıyı gözaltına aldı. Çalıntı araç bulunarak sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. 2 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. (İHA)