Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Malatya-Sivas karayolu Yazıhan tüneli girişinde meydana gelen ilk kazada, A.A. (53) yönetimindeki 01 DFU 12 plakalı sülfürik asit yüklü tanker, aynı istikamette seyir halinde olan Ö.D. (70) yönetimindeki 60 AD 995 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet tünelin içinde duvara çarparak dururken, tanker ise tünel girişinde yan yattı.

Kaza sonrası tankerden yola dökülen sülfürik asit nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerinde tedbir alırken yaralanan 2 sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kentte yaşanan diğer trafik kazası ise Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Y.D. (37) yönetimindeki 44 LT 505 plakalı otomobil, Adıyaman'dan Malatya istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kenarına savruldu. Kazada yaralanan sürücü Y.D. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.