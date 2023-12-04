Malatya’da kaçakçılık operasyonu

Malatya’da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cep telefonu ve akıllı saat ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Malatya’da kaçakçılık operasyonu

Malatya’da, polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda cep telefonu ile akıllı saat ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 kişiye işlem yapıldı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine karşı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler kent merkezindeki bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 16 Adet gümrük kaçağı cep telefonu, 10 Adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık,21 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü, 12 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi.

Olaylarla ilgili Ö.F.B. (36) ile M.K.’ye (43) 5607 SKM’den işlem yapıldı.

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