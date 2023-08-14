Malatya'da kamyon şarampole devrildi. 2 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Yaygın Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, eşya taşıyan bir kamyonun şarampole devrildi. Devrilen kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya'nın Yaygın Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Yıldırım'ın idaresindeki kamyon, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Mahmut Yıldırım (52) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Hurda yığınına dönüşen kamyonda sıkışan ve kimliklerini kaybolan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.