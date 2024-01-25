Malatya’da kontrolden çıkan motosiklet devrildi

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Tabiat Parkı içerisinde seyir halinde olan R.D. (24) yönetimindeki 78 AAR 349 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.