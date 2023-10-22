Malatya'da korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 03.48'de 3,6 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
Deprem, yerin 6-46 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kandilli Rasatahesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 03.48'de 3,6 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
Deprem, yerin 6-46 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kandilli Rasatahesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.