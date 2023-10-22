Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 03.48'de 3,6 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

Deprem, yerin 6-46 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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Kandilli Rasatahesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

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