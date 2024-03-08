Malatya’da sahte altın operasyonu

Kaynak: İHA
Malatya’da sahte altın operasyonu
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte darphane basımı düşük ayarda altın imalatı yapıldığı tespit edilen kuyumcu atölyesine baskın düzenlendi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 507 bin 484 TL olan sahte altınlar ele geçirildi. 632 adet çeyrek, 155 adet yarım, 473 adet tam cumhuriyet altını, 25 adet ata lira, 10 adet gram altın ile cumhuriyet, yarım, çeyrek ve ata lira altını basımında kullanılan kalıp ve pullar da operasyon kapsamında ele geçirildi.

Operasyonda Y.K. (34), A.K. (28) ve S.M. (38) isimli 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, polis merkezindeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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