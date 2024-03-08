Malatya’da sahte altın operasyonu

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 507 bin 484 TL olan sahte altınlar ele geçirildi. 632 adet çeyrek, 155 adet yarım, 473 adet tam cumhuriyet altını, 25 adet ata lira, 10 adet gram altın ile cumhuriyet, yarım, çeyrek ve ata lira altını basımında kullanılan kalıp ve pullar da operasyon kapsamında ele geçirildi.

Operasyonda Y.K. (34), A.K. (28) ve S.M. (38) isimli 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, polis merkezindeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.