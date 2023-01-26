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Sebze halindeki yangında alevler gökyüzünü kapladı

Malatya’da bir sebze ve meyve halinde, kasaların depolandığı açık alanda yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:44
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Malatya’da sebze ve meyve halinde yangın

Sebze halindeki yangında alevler gökyüzünü kapladı
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Malatya’da sebze ve meyve halinde çıkan yangında alevler gökyüzünü sardı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, maddi hasar meydana geldi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve halinde, kasaların depolandığı açık alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm kasaları sarması ile alev topu gökyüzünü kaplarken o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısa süreli paniğin yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


(Kaynak: İHA)

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