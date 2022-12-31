31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da iki grup arasındaki kavga silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 07:59
Takip Et

Malatya’da sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre olay, 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçük sanayi sitesi içerisinde K.A., A.Ş. ile M.T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken M.T. tarafından silahla açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan K.A. ile A.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli M.T. araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı olayda şüpheli şahıs İnönü Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.T.’nin baş kısmında darp sonucu yaralandığı belirlenirken, hastanede tedavileri süren yaralılardan A.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
2
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
3
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
4
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
5
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
6
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti
7
﻿Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti
﻿Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti
﻿Tunus'ta OHAL uzatıldı
﻿Tunus'ta OHAL uzatıldı
﻿Tunus'ta OHAL uzatıldı
﻿Erzincan’da deprem
﻿Erzincan’da deprem
﻿Erzincan’da deprem
﻿Davutoğlu'ndan EYT yasası çağrısı
﻿Davutoğlu'ndan EYT yasası çağrısı
﻿Davutoğlu'ndan EYT yasası çağrısı
﻿Amasya Üniversitesi 29 akademik personel alacak
﻿Amasya Üniversitesi 29 akademik personel alacak
﻿Amasya Üniversitesi 29 akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.