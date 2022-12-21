21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya’da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Malatya’da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Malatya'da, terör örgütleri IŞİD ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:49
Takip Et

Malatya'da, terör örgütleri IŞİD ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı

Malatya’da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
+
Aa
-

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri IŞİD, PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Son 2 ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD ve PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı olan ve bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunarak örgütte görev aldığı belirlenen 26 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9'u IŞİD, 16'sı PKK/KCK-PYD/YPG'li 25 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla, bir zanlı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
5
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
6
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
7
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.