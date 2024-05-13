Malatya'da tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Malatya’nın Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, Arapgir-Malatya karayolunda Malatya istikametinden Arapgir ilçesi istikametine giden O.Ö. (49) yönetimindeki tır ile karşı yönden gelen R.F.D. idaresindeki oto kurtarıcısı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetin sürücü R.F.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, jandarma ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemeler sonrası yaşamını yitiren sürücünün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.