Malatya'da tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'da tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Malatya’nın Arguvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’nın Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, Arapgir-Malatya karayolunda Malatya istikametinden Arapgir ilçesi istikametine giden O.Ö. (49) yönetimindeki tır ile karşı yönden gelen R.F.D. idaresindeki oto kurtarıcısı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetin sürücü R.F.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, jandarma ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemeler sonrası yaşamını yitiren sürücünün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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