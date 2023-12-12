Malatya’da trafo patlaması sonucu 2 işçi yaralandı

Malatya’da elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Malatya’da trafo patlaması sonucu 2 işçi yaralandı

Patlama, saat 18.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

aw097115-01.jpgPatlama anında çalışma yapan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken el ve yüz kısımlarında yanıklar oluşan yaralı işçiler Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

aw097115-02.jpgHastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw097115-03.jpg

aw097115-04.jpg

Öne Çıkanlar
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Son Haberler
AKP’li yetkililerden Faruk Koca hakkında ilk açıklama Gündem
AKP’li yetkililerden Faruk Koca hakkında ilk açıklama
Özgür Özel'den Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu Gündem
Özgür Özel'den Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu
Şota Karagümrük'te mesaiye resmen başladı Spor
Şota Karagümrük'te mesaiye resmen başladı
Zabıta ile tartışan seyyar satıcı kendini yaktı Gündem
Zabıta ile tartışan seyyar satıcı kendini yaktı
Elektrikli battaniyenin patlaması sonucu yangın çıktı. 1 yaralı Gündem
Elektrikli battaniyenin patlaması sonucu yangın çıktı. 1 yaralı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Gündem
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Hakeme yumruğun arkasındakilerin kimliği ortaya çıktı. Emre Ulaş dayakçıları çizdi Karikatür
Hakeme yumruğun arkasındakilerin kimliği ortaya çıktı. Emre Ulaş dayakçıları çizdi