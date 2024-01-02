Malatya'da yolcu otobüsü devrildi. Devrilen otobüse tır çarptı. Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi. Devrilen otobüse tır çarptı. Ölü ve yaralılar var
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde içerisinde yolcuların olduğu bir otobüsün devrilmesi sonrasında 4 kişi öldü 36 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Develi Mahallesinde İstanbul’dan Malatya’ya giden Medine Turizme ait yolcu otobüsü devrildi.

Otobüsün devrilmesinden sonra plakası öğrenilemeyen bir tır da devrilen otobüse çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti 36 kişi de yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların kazayı yetkililere bildirmesinden sonra olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TIR DEVRİLEN OTOBÜSE ÇAPRTI

Devrilen yolcu otobüsüne arkadan gelen aynı istikamette seyir halinde olan bir tır çarptı.

Muhabirlerin aktardığı bilgilere göre bölgede yoğun sis olduğu ve görüş mesafesinin yer yer 5 metrelere kadar düştüğü aktarıldı.

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