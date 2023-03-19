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Malatya-Kayseri yolunda yoğun kar: Birçok araç mahsur kaldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden olurken Malatya-Kayseri yolu kısmen trafiğe kapandı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 04:31
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Malatya-Kayseri yolunda yoğun kar: Birçok araç mahsur kaldı

Malatya-Kayseri yolunda yoğun kar: Birçok araç mahsur kaldı
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Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Mart karına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yoğun kar yağışının etkili olduğu Mazıkıran Geçidi'nde ilerlemekte zorluk çekti.

Tırların makas attığı geçitte Kayseri istikameti kısmen trafiğe kapandı. Ekipler yolu trafiğe açabilmek için kar küreme çalışmalarına başladı.

YOLDA ÇOK SAYIDA ARAÇ MAHSUR KALDI

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken Pınarbaşı-Gürün yolu ise ulaşıma kapandı.

Birçok araç karayolunda mahsur kaldı. (İHA)

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