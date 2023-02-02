2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Malatya-Sivas kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Malatya-Sivas kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle Malatya-Sivas kara yolunun Malatya'dan Sivas tarafına ulaşıma izin verilmiyor.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 04:48
Takip Et

Malatya-Sivas kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Malatya-Sivas kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı
+
Aa
-

Kar ve tipi nedeniyle Malatya'dan Sivas yönüne araç geçişleri kapatıldı.

Yolda kalan araçlar akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın Kangal ilçesi ile Hekimhan arasında bulunan 1750 rakımlı Abdalboğan geçidi mevkiinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Halen etkisini sürdüren tipi nedeniyle, Sivas'a gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Hekimhan'da bekletiliyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
3
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
4
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
5
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
6
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te ilginç anlar
7
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te ilginç anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te ilginç anlar
﻿Malatya-Sivas kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı
﻿Malatya-Sivas kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı
﻿Malatya-Sivas kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı
﻿Rusya, Kramatorsk'u hedef aldı: En az 3 kişi yaşamını yitirdi
﻿Rusya, Kramatorsk'u hedef aldı: En az 3 kişi yaşamını yitirdi
﻿Rusya, Kramatorsk'u hedef aldı: En az 3 kişi yaşamını yitirdi
﻿Ukrayna: Rusya 24 Şubat saldırısı planlıyor
﻿Ukrayna: Rusya 24 Şubat saldırısı planlıyor
﻿Ukrayna: Rusya 24 Şubat saldırısı planlıyor
﻿Sarıyer’de korkunç cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı
﻿Sarıyer’de korkunç cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı
﻿Sarıyer’de korkunç cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.