Malatyaspor'un yeni başkanı belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yeni kadrosunu basın aracılığıyla herkese duyurdu.
İşte Yeni Malatyaspor’u yönetecek kadro:
Adil Gevrek: Başkan
Sami Mendi: 2. Başkan
Serkan Güleren: Genel Sekreter
Şahin Altınok: As Başkan
Özkan Merdanoğlu: As Başkan
Deniz Kutlu: As Başkan
Ahmet Özköse: Proje ve Yatırımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Abubekir Ünsalan- Abdullah Özatilla: Mali İşler Sorumlusu
Aziz Ayboğa-Nusret Çaylak: Reklam ve Pazarlama Sorumlusu
Mehmet Bakır: Kulüpler ile ilişkiler Sorumlusu
Mehmet Coşer Gömüç- Mehmet Maden: Alt Yapı Sorumlusu
Hüseyin Gültekin - Ender Kaya: Taraftar Sorumlusu
Turgay Gülçek- Suat Tekin: Futbol Şube Sorumlusu
Turgut Koç: Basın Sözcüsü
Korkut Koray Yalça: TFF ile İlişkiler Sorumlusu