Malatyaspor'un yeni başkanı belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yeni kadrosunu basın aracılığıyla herkese duyurdu.

İşte Yeni Malatyaspor’u yönetecek kadro:

Adil Gevrek: Başkan

Sami Mendi: 2. Başkan

Serkan Güleren: Genel Sekreter

Şahin Altınok: As Başkan

Özkan Merdanoğlu: As Başkan

Deniz Kutlu: As Başkan

Ahmet Özköse: Proje ve Yatırımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Abubekir Ünsalan- Abdullah Özatilla: Mali İşler Sorumlusu

Aziz Ayboğa-Nusret Çaylak: Reklam ve Pazarlama Sorumlusu

Mehmet Bakır: Kulüpler ile ilişkiler Sorumlusu

Mehmet Coşer Gömüç- Mehmet Maden: Alt Yapı Sorumlusu

Hüseyin Gültekin - Ender Kaya: Taraftar Sorumlusu

Turgay Gülçek- Suat Tekin: Futbol Şube Sorumlusu

Turgut Koç: Basın Sözcüsü

Korkut Koray Yalça: TFF ile İlişkiler Sorumlusu