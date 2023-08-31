Malatyaspor'un yeni başkanı belli oldu

Yeni Malatyaspor yönetimi Malatya basını ile bir araya gelerek Yeni Malatyaspor kulübünün yeni yönetimini tanıttı.

Malatyaspor'un yeni başkanı belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yeni kadrosunu basın aracılığıyla herkese duyurdu.

İşte Yeni Malatyaspor’u yönetecek kadro:
Adil Gevrek: Başkan
Sami Mendi: 2. Başkan
Serkan Güleren: Genel Sekreter
Şahin Altınok: As Başkan
Özkan Merdanoğlu: As Başkan
Deniz Kutlu: As Başkan
Ahmet Özköse: Proje ve Yatırımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Abubekir Ünsalan- Abdullah Özatilla: Mali İşler Sorumlusu
Aziz Ayboğa-Nusret Çaylak: Reklam ve Pazarlama Sorumlusu
Mehmet Bakır: Kulüpler ile ilişkiler Sorumlusu
Mehmet Coşer Gömüç- Mehmet Maden: Alt Yapı Sorumlusu
Hüseyin Gültekin - Ender Kaya: Taraftar Sorumlusu
Turgay Gülçek- Suat Tekin: Futbol Şube Sorumlusu
Turgut Koç: Basın Sözcüsü
Korkut Koray Yalça: TFF ile İlişkiler Sorumlusu

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