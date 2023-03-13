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Malavi’de Freddy Kasırgası: 99 kişi hayatını kaybetti

Mozambik'in ardından Malavi'yi vuran Freddy Kasırgası’nda can kaybı 99’a yükseldi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 23:51
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Malavi’de Freddy Kasırgası: 99 kişi hayatını kaybetti

Malavi’de Freddy Kasırgası: 99 kişi hayatını kaybetti
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Mozambik'in ardından Malavi'yi vuran Freddy Kasırgası’nda can kaybı artmaya devam ediyor. Malavi Afet Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybının 99’a yükseldiği ifade edildi. Merkez, kasırganın neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 134 kişinin yaralandığını belirterek, 16 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. En fazla can kaybının ülkenin finans merkezi Blantyre’de yaşandığını aktaran Afet Yönetim Merkezi, söz konusu bölgede 85 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, ülkenin güney bölgesini afet bölgesi ilan etti.

MOZAMBİK'TE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Freddy Kasırgası’nın dün ikinci kez vurduğu Mozambik’te ise 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Freddy Kasırgası. ilk olarak yaklaşık 2 hafta önce Mozambik'i vurmuş ve en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

FREDDY KASIRGASI EN UZUN SÜRELİ FIRTINA OLABİLİR

Freddy Kasırgası, ilk olarak 21 Şubat’ta Madagaskar’ı, 3 gün sonra Mozambik’i vurmuş, her iki ülkede de binlerce kişi yerinden olmuştu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, 32 gündür Hint Okyanusu üzerinde olan fırtınanın kayıtlara geçen en uzun süreli fırtına olabileceği ifade edilmişti. Bir fırtınanın böyle bir döngü oluşturmasının nadir olduğunu aktaran WMO, bunu meteorolojik olarak "olağanüstü" olarak tanımlamıştı.

Freddy’nin son 32 günde periyodik olarak zayıfladığı göz önüne alındığında kayıtlara geçen en uzun fırtına olarak bilinen 1994 yılında 31 gün süren John Kasırgası’nın rekorunu kırıp kırmadığına dair değerlendirmenin birkaç ay sürmesi bekleniyor. Biriktirdiği güç ve Hint Okyanusu boyunca kat ettiği 8 bin kilometrelik yol ile şimdiden rekor kırmış durumda olan Freddy, geçtiğimiz şubat ayı başlarında Avustralya kıyılarında ortaya çıkmış, Mauritius ve La Reunion'u etkisi altına almasının ardından Madagaskar ve ardından Mozambik'i vurmuştu. Ömrü boyunca tipik bir ABD kasırga sezonunun tamamından daha fazla enerji kaydeden Fredyy’nin zayıflaması ve çarşamba günü denize geri dönmesi bekleniyor. (İHA)

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