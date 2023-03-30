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Malavi'de kasırgada kaybolan 537 kişi ölü ilan edilecek

Malavi yönetimi, 676 kişinin ölümüne yol açan Freddy Kasırgası'nda kaybolan 537 kişiyi arama çalışmalarının sonlandırılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:44
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Malavi'de kasırgada kaybolan 537 kişi ölü ilan edilecek

Malavi'de kasırgada kaybolan 537 kişi ölü ilan edilecek
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Malavi Ulusal Afet İdaresi Başkanı Charles Kalemba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 17 gündür aranan 537 kişinin bulunması için umutların azaldığını ifade ederek bu kişileri ölü ilan edeceklerini belirtti.

Kalemba, felakette yaklaşık 143 bin evin hasar gördüğünü ve 659 bin kişinin yardıma muhtaç olduğunu dile getirdi.

Polis ve ordu mensupları, heyelan ve sellerden ötürü yıkılan bölgelerde günlerdir arama çalışmaları yapıyor.

Kasırganın kolera salgınının yayılmasına yol açacağı endişesiyle ülkede hijyen seferberliği başlatıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, şubatta başlayan ve bir aydan fazla devam eden Freddy'nin "tarihin en uzun süren kasırgası" olabileceğini açıklamıştı.

Kasırgadan ötürü Mozambik ve Madagaskar da olumsuz etkilenmişti.

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