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Malavi'de kolera salgını nedeniyle okulların açılış tarihi ertelendi

Malavi'de kolera salgını nedeniyle bugün eğitime başlaması planlanan okulların açılış tarihi ertelendi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:47
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Malavi'de kolera salgını nedeniyle okulların açılış tarihi ertelendi

Malavi'de kolera salgını nedeniyle okulların açılış tarihi ertelendi
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Malavi Sağlık Bakanı Khumbize Chiponda, mevsim yağışlarına bağlı olarak artan salgın vakaları nedeniyle yeni tedbirler aldıklarını açıkladı.

Chiponda, tedbirler kapsamında ülkenin iki büyük şehri Blantyre ve Lilongwe'de okulların açılış tarihinin ertelendiği bilgisini paylaştı.

Okulların ne zaman eğitime başlayacağıyla ilgili bilgi verilmedi.

Ülkede Mart 2022'de patlak veren salgında vaka sayısı 18 bine yaklaşırken salgında 595 kişi yaşamını yitirdi.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.

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