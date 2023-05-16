Malavi’de su aygırı tekneye saldırdı: 1 ölü, 23 kayıp

Malavi’deki Shire Nehri'nde su aygırının tekneye saldırması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 23 kişi de kayboldu.

Malavi’de su aygırı tekneye saldırdı: 1 ölü, 23 kayıp

Doğu Afrika ülkesi Malavi’de yer alan Shire Nehri'nin Mozambik sınırına yakın Nsanje bölgesinde su aygırı tekneye saldırdı. Yetkililer, saldırının dün yaşandığını ifade ederek, alabora olan teknede 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Yetkililer, 14 kişinin alabora olan tekneden kendi imkanları veya çevredekilerin yardımlarıyla sağ kurtulduğunu belirtti. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktaran yetkililer, hayatta kalan birini bulmaya yönelik umutların azaldığını belirtti.

Nsanje polis sözcüsü Agnes Zalakoma yaptığı açıklamada, "Polisler kazanın bildirildiği günden bu yana olay yerinde kayıp kişileri arıyor" dedi.

Teknenin tarlalarda çalışmak üzere nehirden geçen köylülerde dolu olduğu ifade edilerek, su aygırının tekneye neden saldırdığı henüz bilinmiyor.

Dişi su aygırlarının aşırı derecede saldırgan oldukları bilinirken, Afrika'da yılda yaklaşık 500 kişinin su aygırı saldırılarında öldüğü tahmin ediliyor. (İHA)

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