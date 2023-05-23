Malazgirt Zaferi'nden Milli Mücadele'ye yolculuk

AA

Kent merkezinde 1938'de inşa edilen okul binasının restore edilmesiyle oluşturulan Arkeoloji Müzesi ile Malazgirt ilçesindeki "1071'den 2071'e Türk Tarihi Zaman Tüneli" panoramik müzesi, farklı konseptteki tasarımları, sergilenen eserler ve minyatürlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ilçede 2 yıl önce ziyaretçi kabulüne başlayan müzede, Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi minyatürü, Bandırma Vapuru maketi ile savaş kahramanları, Osmanlı padişahları, ülkedeki kültür varlıkları, 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi gecesi yaşananlar, geçmiş dönemlerdeki günlük yaşam, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin anlatıldığı canlandırma bölümleri ve fotoğraflar yer alıyor.

Arkeoloji Müzesi'nde ise Kalkolitik, Tunç ve Demir çağları, Helenistik, Roma, Doğu Roma İmparatorluğu, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri ile yakın tarihe ait 2 bine yakın eser sergileniyor.

Müzeleri gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, eserleri ve canlandırma bölümlerini inceleyerek Selçuklulardan bugüne bölgenin kadim tarihi hakkında bilgi sahibi oluyor.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine, kent merkezindeki tarihi taş binayı Valilik olarak restore ederek müzeye dönüştürdüklerini söyledi.

Ayrıca Malazgirt'te "1071'den 2071'e Türk Tarihi Zaman Tüneli Müzesi"ni açtıklarını hatırlatan Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bu da Valiliğimizce yapıldı ve oldukça ilgi çeken bir müze. Muşlu hemşehrilerimizi, sanatseverleri ve çevre illerdeki vatandaşlarımızı bu iki müzeye davet ediyoruz. Müzelerimiz güzel anılar biriktirecekleri alanlar. Muş merkezdeki Arkeoloji Müzesi, şehir müzesi işlevi de görüyor. Burada kaybolacak, depolarda çürüyecek Muş'a ait öğeleri sergileme imkanı var. Onun dışında milattan önceki tarihlerde çeşitli medeniyetlere, Urartu, Selçuklu ve Osmanlılara ait eserler burada sergileniyor. Daha önce yeni buluntular diğer müzelere gidiyordu, artık Muş'ta bulunan buluntular müzemize gelecek. Dolayısıyla kültürel değerlerimizin birikmesiyle burası daha da gelişecek."

Bölgeden çıkarılan eserlerden bir kısmının Arkeoloji Müzesi'ne getirildiğini ancak bazılarının diğer müzelerde sergilendiğini belirten Gündüzöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönül arzu ederdi ki tarihi eserler bulundukları bölgede sergilensin. Onun için bu iyi bir başlangıç oldu. Bu tür yerler bize bir destinasyon veriyor. Malazgirt, tarihimizde çok anlamlı bir yer ama orada bir müze yapmazsanız, vatandaşların gezeceği, bilgi sahibi olabilecekleri yerler yok. Bu açıdan önemli bir cazibe merkezi oluşturmak gerekir. Bir evladımız müzeye girdiğinde bilinçaltına, 1071 ve 1453 gibi tarihi noktalar nakşediliyor. Sadece tarihimiz değil, hedeflerimiz, 2023, 2053 ve 2071 durakları var. Dolayısıyla hem ufuk veriyor hem de tarihi geçmişini hatırlatıyor çünkü biz buna inanıyoruz, mazisi olmayanın geleceği olmaz."

Muş'taki müzeyi ziyaret eden üniversite öğrencisi Seher Uluağaç ise "Bu müzeye ilk defa geliyorum, çok güzel. Beni geçmişe götürdü. Eski tasları, kaşıkları görmek güzeldi. Burası Muş'a dair çok önemli tarihi eserlerden oluşuyor. Tarihi eserler çok farklı. Hepsini çok beğendim." dedi.

Helin Özduru da arkadaşlarıyla "1071'den 2071'e Türk Tarihi Zaman Tüneli Müzesi"ni gezdiklerini, müzede çok duygulandıklarını belirterek, "Çok duygulandık. Okul derslerinin yanı sıra burada da tarihimizi görmek çok güzel. İlçemize yapılan güzel bir müze." ifadelerini kullandı.