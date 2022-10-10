Malezya ve Japonya Kuzey Kore'yle ilgili iş birliği yaptı

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ve Japon mevkidaşı Yoshimasa Hayashi, başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, yaptığı açıklamada, "(Kuzey Kore tarafından) sık sık balistik füze fırlatmaları, Japonya ve (çevreleyen) bölgenin güvenliğine ciddi ve yakın bir tehdit, uluslararası toplum için de açık ve ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanları, bölgesel güvenlik konuları başta olmak üzere sağlık ve eğitim gibi alanlarda da ortak çalışma ve iş birliğini geliştirmeyi kararlaştırdı.

Kuzey Kore, son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.

NELER OLMUŞTU?

Son 2 haftada 7. füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti.

Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez, 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.(AA)