Güney Kore füzeyle kendini vurdu

Milli Gazete'nin haberine göre, Kuzey Kore, dün beş yıldır ilk kez Japonya'nın üzerinden geçecek şekilde balistik füze fırlatmıştı. Japonya füze denemesinin ardından vatandaşlarına kendilerini koruma çağrısı yaparken, ülkenin kuzeyinde tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Güney Kore ve ABD'nin Kuzey Kore'ye karşılık vermek amacıyla arka arkaya bir dizi füze fırlattığını açıkladı. İki müttefik, füze denemesi öncesinde Sarı Deniz üzerinde savaş uçaklarıyla ortak tatbikat düzenledi.

YETKİLİLER SAATLERCE SESSİZ KALDI

Öte yandan Güney Kore'nin ABD'yle ortak tatbikatta dün gece fırlattığı balistik füzelerden biri başarısız oldu ve yanlışlıkla Güney Kore'nin askeri üssüne düştü.

Patlama sesi ve çıkan yangın üssün bulunduğu Gangneung kentinde büyük paniğe yol açtı, Kuzey Kore'nin saldırı düzenlediğini ve savaş çıktığını sanan halk sığınaklara koştu. Yetkililerden saatlerce açıklama gelmemesi de paniği artırdı.

Sosyal medyada da “Savaş çıktı” iddiası ve kentte görülen yangınla ilgili videolar büyük tartışmalara neden oldu.

Sonunda olayın, Güney Kore füzelerinden birinin başarısız olmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Güney Koreli askeri yetkililer, savaş başlığı taşıyan füzenin düşmesi sonucu kimsenin yaralanmadığını bildirerek olayla ilgili özür diledi.