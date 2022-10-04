4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha! Japonya alarma geçti

Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha! Japonya alarma geçti

Japonya, Kuzey Kore'nin kendilerini hedef alan bir füze fırlattığını açıklayarak, vatandaşlarına sığınaklara gitme uyarısı yaptı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 04:14
Takip Et

Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha! Japonya alarma geçti

Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha! Japonya alarma geçti
+
Aa
-

Kuzey Kore yönetimi, geçen hafta yaptığı dört ayrı füze denemesinin ardından yine bir füze ateşledi.

Ancak orta menzilli füzenin bu kez Japonya'nın üzerinden geçtiği ve 4 bin kilometreden fazla yol aldığı bildirildi.

Füzenin ateşlenmesi beş yılın ardından ilk kez Japonya'yı alarma geçirdi. Ülkenin kuzeydoğusunda sirenler çaldı, halktan acilen sığınaklara gitmesi istendi. Bazı bölgelerde tren seferleri bir süre durduruldu.

Füze'nin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına, Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı.

Açıklamanın ardından hayat normale döndü. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
1
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
2
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
3
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
4
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
5
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
6
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
﻿'2050'den geliyorum' dedi kıyamet için tarih verdi: Dünya bu çocuğu konuşuyor
7
﻿'2050'den geliyorum' dedi kıyamet için tarih verdi: Dünya bu çocuğu konuşuyor
﻿'2050'den geliyorum' dedi kıyamet için tarih verdi: Dünya bu çocuğu konuşuyor
﻿Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha! Japonya alarma geçti
﻿Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha! Japonya alarma geçti
﻿Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha! Japonya alarma geçti
﻿Ukrayna duyurdu: Rus güçlerinden hastaneye roketli saldırı
﻿Ukrayna duyurdu: Rus güçlerinden hastaneye roketli saldırı
﻿Ukrayna duyurdu: Rus güçlerinden hastaneye roketli saldırı
﻿IMF, Fed'i ihtiyatlı olmaya çağırdı
﻿IMF, Fed'i ihtiyatlı olmaya çağırdı
﻿IMF, Fed'i ihtiyatlı olmaya çağırdı
﻿BM'den faiz indirme çağrısı
﻿BM'den faiz indirme çağrısı
﻿BM'den faiz indirme çağrısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.