Uzakdoğu'da savaşın ayak sesleri. Askeri üste büyük patlama

Güney Kore'nin Gangwon-Do Eyaletindeki Kuzey Kore'ye en yakın hava üssü olan Gangneung Hava Üssü'nde büyük bir patlama oldu. Görüntülerde patlamanın büyüklüğü gözler önüne geliyor.

Patlamayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat patlamadan önce paylaşılan görüntülerde bir seyir füzesinin bölgede görüntülendiği iddia edildi.

Öte yandan Kuzey Kore, dün 2017 yılından bu yana ilk kez Japonya üzerinden bir füze atışı gerçekleştirmişti.

Füzenin ateşlenmesi beş yılın ardından ilk kez Japonya'yı alarma geçirdi. Ülkenin kuzeydoğusunda sirenler çaldı, halktan acilen sığınaklara gitmesi istendi. Bazı bölgelerde tren seferleri bir süre durduruldu. Füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına, Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı.

Japonya Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, füzenin ülkenin doğusunda Batı Pasifik bölgesine düştüğünü ve herhangi bir hasar tespit edilmediğini söylemişti.