Özel uçak otoyola düştü facia yaşandı. Motosiklet ve otomobile çarptı

Malezya'nın 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağı otoyola düştü. Kaza sırasında uçak, bir otomobil ve motosiklete çarptı. Toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Kaza saniye saniye görüntülendi. İşte o anlar.

Özel uçak otoyola düştü facia yaşandı. Motosiklet ve otomobile çarptı

Malezya'nın Şah Alam kentinde, 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağı düştü. Kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı otoyoldan geçen bir otomobilin araç kamerasından saniye görüntülendi. Otomobilin sürücüsü alev topuna dönen uçaktan son anda kurtuldu

Malezya'nın Şah Alam kentinde özel yolcu uçağının düştüğü ve kaza mahallindekilerle toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bölge polis, 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağının, Şah Alam kentinde bir yerleşim bölgesine düştüğünü belirtti.

Polis kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bir otomobil ve motosiklette bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Malezya Sivil Havacılık Kurumu (CAAM), yaptığı yazılı açıklamayla düşen Beechcraft Model 390 türü hafif uçakta 8 kişinin bulunduğunu doğruladı.

Açıklamada, yerel saatle 14.08'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'na doğru yola çıkan uçaktaki 8 kişiden 6'sının yolcu, 2'sinin mürettebat olduğu da teyit edildi.

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