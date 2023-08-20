Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de mali müşavir. Üniversite için tercih yapacak adaylar mali müşavirlik mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, mali müşavir nasıl olunur? Mali müşavir olma şartları neler?

MALİ MÜŞAVİR KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Popüler meslekler arasında yer alan mali müşavirlik pek çok kişinin en fazla tercih ettiği mesleklerden birisidir. Ülkemizde sıkça hakkında araştırma yapılan bir meslek olarak bilinen mali müşavirlik, ticari iş yerlerinin finans işlerinden de sorumludur.

Mali müşavirlik yapabilmek için staj yapan ve eğitim alan kişiler; mali müşavir olma şartları ve mali müşavir nasıl olunur merak ediyor.

Mali müşavir, ticari işletmelerin ve ticari yerlerin muhasebe ile ilişkili bütün finansal hizmetlerini yapan kişilere verilen isimdir. Mali müşavirler ise, iki gruba ayrılır. Bunlar da, yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavirdir.

MALİ MÜŞAVİR NASIL OLUNUR?

Mali müşavir olmak için gerekenler ise şunlardır; Mali müşavir olmak için üniversitelerin hukuk, siyasal bilimler, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık ve kamu yönetimi gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Mesleki yeterlilik sınavından hemen sonra da adayların üç sene staj eğitimi alması gerekir. Staj ve eğitim sürecinden sonra ise mesleğe girilebilir.

3 yıl bir ticari işletmede mali müşavir stajyeri olarak görev yapmak.

Müşavirlik kanununda önceden belirtilen suçlardan herhangi birini işlememiş olmak.

Kamu hakkına erişmeye engel bir durum bulunmaması ve daha önce hiç memuriyetten ihraç edilmemiş olmak. TC vatandaşı olmak.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak gerekli olan tüm izin ve ruhsatları almak.