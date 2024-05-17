Maliye Bakanı olacak adam et süt ve yumurta fiyatlarının neden uçtuğunu açıkladı

Türkiye’de açık kapı politikası ve Avrupa’dan alınan fonlar ile ülkemize sokulan milyonlarca sığınmacının yarattığı krizler, hükümetin uyguladığı bozuk ekonomi politikası ile bir araya gelince hayat pahalılığı ve enflasyon zirve yaptı.

Bu kriz sonucunda Türk halkı aldıkları maaş ile fahiş fiyatlar karşısında güç bela geçinmeye çalışırken bir yandan da krizi yönetirken ekonomi alanında eğitim almış kişiler kadar bilgi sahibi oldu. Sokak röportajında kendisine sorulan ekonomiden memnuniyet sorusuna yanıt veren bir vatandaşın ekonomiyi temek gıda ürünleri ve sığınmacılar ile karşılaştırdı.

Ülkeye sokulan sığınmacılar hakkında konuşan vatandaş, “Ben size bir iki örnek göstericem bakın bunlar güncel arkadaşlar. Bakın zeytin süpermarketten çekildi 400 lira-360 lira.. Şimdi sucuk salama geçelim 800 lira en ucuzu galiba, etler de 800-900’den aşağı değil. En basit kıyma bile 500’den aşağı değil yani alınması mümkün değil.

Şimdi bunlar niye böyle ben size yine matematikle cevap vericem. Kesinlikle en büyük sorun şu: iri etiketli bir sürü medya soytarısı yani önünde profesör doçent diye bir sürü isim verilen kişiler, bu yabancıları hiç ağzına almadan ekonomiyi anlatmaya çalışıyor.” şeklinde konuştu.

“48 TANE ISPARTAYI İÇERİ SOKTUNUZ”

Ülkeye sokulan sığınmacıların sayısının 48 tane Isparta’ya denk olduğunu belirten adam, sığınmacıların günlük 12 milyon yumurta yediğini ifade ederek,

“12 milyon insanı 250 bine böl, 250 bin Isparta’nın nüfusudur ben Isparta örneğini bu yüzden veririm. Tam 48 tane Isparta ediyor. Bu nüfusu siz nasıl sokarsınız ülkeye ya.. Şimdi rakamlara tekrar döneyim. Bu 12 milyon insan bir öğünde sadece bir yumurta yese günlük 12 milyon yumurta etmez mi?

Arkadaş senelik 1 buçuk milyar yumurta yiyor bu adamlar.. Bu yumurtalar armut ağacından toplanmıyor ya bunları tavuk yumurtluyor. Siz kaç tane tavuk çiftliği kurdunuz ki 1.5 milyar yumurtayı yumurtlayacak ve bu adamlar yiyecek o yüzden dolayı bizim 20-25 kuruşa aldığımız yumurtalar oldu 7 lira.

Neden et fiyatları peynir ve süt neden çıldırdı. Ya 12 milyon yabancı öğünde 1 kap yemek yese, 1 öğünde 12 milyon 1 günde 36 milyon kap yemek yapar. İnanın hesapladım ben 15 milyar kap yemek ediyor 1 senede.”

“HER SENE VAN GÖLÜ KADAR SU TÜKETİYORLAR”

Sığınmacıların her sene yaklaşık Van Gölü kadar su tükettiğini belirten vatandaş şu şekilde konuştu:

“Biz bunu karşılayacak hangi çiftlikleri kurduk, hiçbirini kurmadık.. Çiftçiyi batırdık, hayvancılığı batırdık, süt üreticilerini batırdık.

Yine halkın hiç düşünmediği bir şey var. Bu insanlar ne kadar su tüketiyor. İstanbul’da diyor ki su kıtlığı başladı filan barajlar tükendi. Bunu izlemiyor musunuz? Kardeşim 12 milyon insan ortalama banyo yapıyor tuvalete gidiyor elbisesini yıkıyor bulaşık yıkıyor yemek yapıyor velhasıl su kullanıyor ya. Ortalama 80 litre ediyor.

Samimi söylüyorum Van gölü kadar su kullanıyorlar senede. Peki siz bu insanların su ihtiyacı için kaç tane baraj yaptınız bana söyleyin. İstanbul’a ne kadar su taşıdınız boru çektiniz?

Eve dönelim, 4 tanesini bir aile sayalım. 3 milyon ev demek.. Neden o zaman bu kadar ev kiralarının arttığının cevabı ortada. 3 milyon ev mi yaptın sen? “