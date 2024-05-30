Türk Dünyası'na hizmetle görevli TİKA'dan Suriye'deki sütçülere destek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türk Dünyası'na hizmetle görevli TİKA'dan Suriye'deki sütçülere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), “Tel Abyad Süt Sağım Projesi” kapsamında Suriye'de faaliyet gösteren çiftçilere süt sağım makineleri sağladı.

TİKA'nın Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürüttüğü bu proje, Suriye’nin Tel Abyad şehrinde hayata geçirildi.

Proje dahilinde, bölgedeki üreticilere süt sağım makineleri dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hindevi, TİKA'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

“Tel Abyad Süt Sağım Projesi”, hayvancılık ve kırsal kalkınma alanında çiftçilere destek olmayı, bölgedeki süt üreticilerine modern sağım tekniklerini öğretmeyi ve hayvancılık altyapısını güçlendirmeyi amaçlamakta.

TÜRKİYE'DE SÜT KRİZİ

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Mayıs itibarıyla çiğ sütün tavsiye edilen litre fiyatına %8,5 oranında bir artış yaparak fiyatı 14,65 lira olarak belirledi.

Yapılan bu artış, süt üreticilerinin beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı.

Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl içinde süte yapılan zamlar, üreticilerin memnuniyetinden oldukça uzak. Tüketiciler için vazgeçilmez bir besin kaynağı olan süte, enflasyon oranlarının çok altında bir zam uygulanmıştır. Eğer bu değerli ürünün üretimi için yeterli destek sağlanmazsa, endişem odur ki yakın bir gelecekte et sektöründe yaşanan krizler benzeri bir süt krizi de meydana gelebilir."

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