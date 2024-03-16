Malkara'da elektrik kontağından çıkan yangın ev ve saman deposunu kül etti

Ballıköy Mahallesi'nde Ramazan Dere’ye (76) ait tek katlı evde başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki saman deposuna sıçradı.

Mahalle sakinleri, alevlerle mücadele etmek için ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına karşı koymaya çalışırken, aynı anda itfaiyeyi haberdar etti.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın, ev ve depo ile içerisinde bulunan yaklaşık 200 saman ve ot balyaları ile arı kovanlarını kullanılamaz hale getirdi.

Olay yerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.