Maltepe Belediye başkanı bedava ayakkabı gönderdi CHP'li vekiller iade etti

Tele 1’de yer alan habere göre Kılıç, CHP’li 135 milletvekili ve parti meclisi (PM) üyesi olmak üzere yaklaşık 200 kişiye yeni yıl hediyesi olarak 1500 lira değerinde spor ayakkabısı gönderdi.



HEDİYELER CHP GRUBUNDAN DÖNDÜ

Seçim öncesi yapılacak çalışmalara vurgu yaparak hediyesi ile “Halk iktidarını inşa edeceğimiz bu yolda attığınız her adımda Maltepe’de bir yol arkadaşınız olduğunu bilmenizi isterim. Ayağınıza taş değmesin” mesajı ileten Kılıç’ın bu hediyesi, CHP TBMM yönetiminden döndü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:



“CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclise kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir.”



