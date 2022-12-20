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Maltepe Belediye başkanı bedava ayakkabı gönderdi CHP'li vekiller iade etti

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç CHP’li vekillere ve parti meclisi üyelerine toplam değeri yaklaşık 300 bin TL’yi bulan ayakkabı hediye etmek istedi, CHP grubu hediyeleri iade etti.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:15
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç bedava ayakkabı gönderdi CHP'li vekiller iade etti

Maltepe Belediye başkanı bedava ayakkabı gönderdi CHP'li vekiller iade etti
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Tele 1’de yer alan habere göre Kılıç, CHP’li 135 milletvekili ve parti meclisi (PM) üyesi olmak üzere yaklaşık 200 kişiye yeni yıl hediyesi olarak 1500 lira değerinde spor ayakkabısı gönderdi.

HEDİYELER CHP GRUBUNDAN DÖNDÜ
Seçim öncesi yapılacak çalışmalara vurgu yaparak hediyesi ile “Halk iktidarını inşa edeceğimiz bu yolda attığınız her adımda Maltepe’de bir yol arkadaşınız olduğunu bilmenizi isterim. Ayağınıza taş değmesin” mesajı ileten Kılıç’ın bu hediyesi, CHP TBMM yönetiminden döndü.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclise kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir.”

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