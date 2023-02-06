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Manchester Başkonsolosluğuna 2 sözleşmeli sekreter alacağını duyuruldu

Manchester Başkonsolosluğu’nun yayımladığı ilana göre, 2 sözleşmeli sekreter alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:14
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Manchester Başkonsolosluğuna 2 sözleşmeli sekreter alacağını duyuruldu

Manchester Başkonsolosluğuna 2 sözleşmeli sekreter alacağını duyuruldu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; T.C. Manchester Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan 2 (iki) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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