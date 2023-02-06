Manchester Başkonsolosluğuna 2 sözleşmeli sekreter alacağını duyuruldu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; T.C. Manchester Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan 2 (iki) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; T.C. Manchester Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan 2 (iki) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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