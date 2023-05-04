Manchester City tekrardan zirvede. Haaland rekor kırdı

Premier Lig'de Manchester City, West Ham United ile karşılaştı.

Manchester City tekrardan zirvede. Haaland rekor kırdı

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta erteleme maçında Manchester City, sahasında West Ham'ı konuk etti.

Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-0 kazanarak tekrardan liderliğe yükseldi. Manchester City'nin gollerini Ake, Haaland ve Foden kaydetti. Erling Haaland ligde 35 gole ulaşarak bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu oldu. Ayrıca Foden'in golü de Guardiola yönetiminde City'nin kaydettiği 1000. gol olarak tarihe geçti.

Bu sonuçla Manchester City, puanını 79'a yükselterek Arsenal'in hemen önünde liderlik koltuğuna oturdu. West Ham United ise 34 puanda kaldı.

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