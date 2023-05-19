Manchester City'deki krizin şifresi çözüldü

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin yarı final rövanş maçında Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta Bruyne ve Pep Guardiola arasında yaşanan gerginliği kaynağı belli oldu.

Manchester City'deki krizin şifresi çözüldü

Maçın oynandığı esnada Kevin De Bruyne ve Pep Guardiola arasında yaşananlar gündemden düşmüyor.

Bir pozisyonun ardından Belçikalı oyuncu Guardiola'ya sinirlenerek tepki gösterdi.

Katalan menajer, Premier Lig'de Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde basın karşısında geçti ve soruları yanıtladı.

Kevin De Bruyne ile yaşadıkları hakkında konuşan Guardiola, "Kevin'in verdiği reaksiyonu seviyorum. Biz birbirimize bağırıyoruz. Bunu sevdim. Bazen daha da sert oluyor, bu enerjiyi seviyorum. Bu ilk kez yaşanmıyor, bir de antrenmanda görseniz. Antrenmanda da bana bağırıyor. Buna ihtiyacımız var" dedi.

İngiliz temsilcisi, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Şampiyonlar Ligi finalinde eşleşti.

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