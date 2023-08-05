Manchester City'den Bernardo Silva kararı. Adı PSG ile anılıyordu

İngiltere Premier Lig devi olan Manchester City, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernardo Silva ile ilgili kararını verdi.

İngiliz devi, Portekizli yıldız ile mukavele uzatmaya hazırlanıyor.



Barcelona ve PSG'nin talip olduğu oyuncuyu elde tutmak isteyen Manchester City Portekizli yıldızla yakın zamanda masaya oturacak.



Pep Guardiola'nın ana planları arasında olan Bernardo Silva'nın sözleşmesi 2025 yılında son buluyor.

Geçtiğimiz sezon Manchester City'de Bernardo Silva, rüya gibi bir sezon yaşadı.

Portekizli yıldız, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 İngiltere Lig Kupası kazandı.

Ayrıca Silva, 55 maçta 7 gol ve 8 asistlik gol katkısı verdi.