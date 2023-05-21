Manchester City'den İlkay Gündoğan kararı

Manchester City, Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan için kararını verdi.

Manchester City'den İlkay Gündoğan kararı

Editör: Fatma Demirkaya

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan'a Süper Lig'den Galatasaray ile La Liga'dan Barcelona talip olmuş ve hatta başarılı orta saha için yeni rotanın İspanya olduğu bile duyurulmuştu.

GUARDIOLA TAKIMDA KALMASINI İSTEDİ
İngiliz basınına göre; Manchester City yönetimine rapor sunan Pep Guardiola, İngiltere'de devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Barcelona'nın maaş skalasını da dile getiren İngiliz basını, Gündoğan için evde kalmanın daha cazip olduğunu ifade etti.

PEP'İN VAZGEÇİLMEZİ
Manchester City forması ile bu sezon 48 maça çıkan İlkay, 9 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, orta sahada adeta maestro görevi gördü.

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