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İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, Pep Guardiola'nın yardımcısı Enzo Maresca ile girdiği iddiayı kazanınca İtalyan futbol adamı şınav çekmek zorunda kaldı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 22:59
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Manchester Cityli İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısı Enzo Maresca'ya şınav çektirdi

İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
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Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Pep Guardiola'nın yardımcısı Enzo Maresca ile topu kovaya sokma konusunda iddiaya girdi.

İDDİAYI KAYBETTİ ŞINAVI ÇEKTİ

İlkay topu kovaya tek atışta sokunca iddiayı kaybeden Maresca şınav çekmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada Enzo Maresca, Pep Guardiola sanılıp bu şekilde paylaşılsa da İlkay ile iddiaya giren ve şınav cezası çeken ismin Guardiola'nın yardımcısı Enzo Maresca olduğu ortaya çıktı.

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