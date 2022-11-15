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Galatasaray'ın da listesindeki İlkay Gündoğan'dan flaş transfer açıklaması

Manchester City'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın da istediği belirtilen İlkay Gündoğan, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 18:36
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İlkay Gündoğan: Liverpool'da asla oynamam

Galatasaray'ın da listesindeki İlkay Gündoğan'dan flaş transfer açıklaması
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Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Almanya'nın Kicker dergisine transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

City'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:

- 2024'te de hala en üst düzeyde oynayabileceğimi düşünüyorum. En azından öyle hissediyorum. Hala istendiğimi ve bana ihtiyaç duyulduğunu hissedersem, elbette tüm bunları göz ardı etmeyeceğim. 

- Sözleşme konusunda acelem yok. Bunun yaşla bir ilgisi var mı bilmiyorum ama bu konuda çok rahatım. Çok fazla uzak görünmese de 2023 yazı hala çok uzak görünüyor. Şu anda bu konuda çok fazla düşünmüyorum.

- Şu an Pep Guardiola'nın bile sezon sonunda ne olacağı belli değil. Sözleşmesi 2023'e kadar sürüyor ve kimse ne planladığını bilmiyorum. Kariyerimde planlarımı her zaman teknik direktörün kim olduğuna bağlı olarak yaptım. Çünkü, bir futbolcu olarak en önemli şey teknik direktörün size değer vermesi, aynı zamanda sizi teşvik edebilmesidir.

- Manchester'da kendimi çok iyi hissediyorum, çok memnunum, çok mutluyum. Takımıma çok şey borçluyum ve çok güzel anlar yaşadım. Bu nedenle, temelde birkaç yıl daha Manchester City'de kalacağımı düşünüyorum.

- Transfer işi her zaman dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Ancak, Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atmak mümkün değil. Kloppo'yu ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Uzun süredir Manchester City'deyim ve kaptanım. En büyük rakibimize transfer olmak mı? Hayır. Söz konusu bile değil.

- Pep Guardiola, 2016'da transfer olduğumda bana karşı çok esnekti. Oyunumu, takım arkadaşlarıma ve formasyona çok iyi ve çok hızlı şekilde uyarlayabildiğimi, çeşitli alanlarda nispeten daha hızlı ve iyi bir şekilde yolumu bulabildiğimi takdir ediyordu. Yine de her zaman bu kadar kolay değildir. Pep'in beklediği gibi gelişemeyen alanlar da var. 

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