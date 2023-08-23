Manchester City'nin sahibi Süper Lig şampiyonunu satın alıyor

Manchester City başta olmak üzere pek çok futbol kulübünü bünyesinde bulunduran City Football Group Süper Lig'den bir takım almaya hazırlanıyor.

Manchester City'nin sahibi Süper Lig şampiyonunu satın alıyor

Dünyanın dört bir yanından futbol kulüplerini bünyesinde bulunduran City Football Group’un sıradaki yatırımının Süper Lig’e olacağı iddia edildi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Fanatik’in haberine göre, City Foutball Group Türkiye'den bir Süper Lig takımı almak için görüşmelere başladı. Görüşmeler gizlilik çerçevesinde devam ederken tarafların anlaşmaya vardığı ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı belirtiliyor.

BAŞAKŞEHİR İLE İLETİŞİM HALİNDE
City Football Group'un Türkiye'den satın alacağı kulüp henüz tam olarak belli olmazken grup başkanı olan Nahyan'ın Başakşehir ile sıkı bir iletişim olması nedeniyle bu kulübün Başakşehir olduğu iddia ediliyor.

BÜNYESİNDE BULUNDURDUĞU KULÜPLER
Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar City Futbol Grup bünyesinde olan kulüpler...

CITY FOOTBALL GROUP KİMDİR
City Football Group, Manchester City şemsiyesi altındaki futbol faaliyetlerini ve buna bağlı kulüp ağının kurulmasını ve yönetimini kontrol etmek için kurulmuş holding. Şirketin sahipleri, Abu Dhabi United Group ile birlikte Çinli China Media Capital ve CITIC Capital'dir.

İLK YABANCI YATIRIM GÖZTEPE’YE GELMİŞTİ
Göztepe Spor Kulübünün yüzde 70'lik hissesi Sport Republice şirketi tarafından satın alındı. Şirketin sahibi Rasmus Ankersen, Türk sporuna yatırım yapan ilk yabancı isim oldu. Ankersen aynı zamanda Premier Lig ekibi Southampton'ın da sahibi.

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