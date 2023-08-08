Manchester City'nin sahibinden dikkat çeken Bodrum hamlesi

Editör: Hamza Özalkuş

Haziran ayında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi Final maçında İnter'i yenerek kupayı kazanan Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu öğrenilen yatın Bodrum'a demirledi.

Geçen yıl Almanya'da inşa edilen ve dünyanın en büyük 5'inci yatı olduğu ifade edilen 160 metre uzunluğundaki, 22,5 metre genişliğindeki 'Blue' isimli yat, dün sabah saatlerinde Bodrum'da görüldü.

24 kabinde 48 misafirin ağırlanabildiği Cayman Adaları bayraklı yatta 2 helikopter pisti, buhar odası, sauna, güzellik salonu, asansör, gece kulübü, spor salonu, jakuzi gibi imkanlar bulunuyor.

Bodrum'a demirleyen yatta Şeyh Mansur'un olup olmadığı ise bilinmiyor.