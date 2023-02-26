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Lig Kupası sahibini buluyor. Manchester United - Newcastle United

İngiltere'de heyecan dorukta. Sezonun ilk kupasında Manchester United - Newcastle United karşı karşıya geliyor

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:53
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Manchester United - Newcastle United maçı saat kaçta

Lig Kupası sahibini buluyor. Manchester United - Newcastle United
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Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Manchester United'la bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Newcastle United, İngiltere Lig Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.
Wembley'de oynanacak mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak. Karşılaşmayı David Coote yönetecek.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre
Manchester United sahaya De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford 11'iyle 
Newcastle United'ın ise Karius; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin 11'iyle mücadele başlaması bekleniyor.

Erik Ten Hag yönetiminde sezona başlayan ve ilk finaline çıkacak Manchester United, ilk 3 turu evinde oynarken bu maçlarda Aston Villa, Burnley, Charlton'ı mağlup etti.
Yarı Final'de Nottingham Forest'la eşleşen Manchester United, rakibini ilk maçta 3-0, ikinci maçta ise 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Turnuvaya 2. turda Tranmere Rovers'ı eleyerek başlayan Newcastle United, sonrasında Crystal Palace, Bournemouth ve Leicester City'yi mağlup ederek yarı finale kaldı.
Yarı finalde bir diğer Premier Lig ekibi Southampton'ı ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 2-1 yenen Eddie Howe'un öğrencileri, Wembley biletini aldı.

ManU 6'ncı, Newcastle United ilk kupasının peşinde

Daha önce İngiltere Lig Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Manchester United, 6. kez kupaya ulaşmayı hedefliyor.

Son olarak 2016/17 sezonunda kupayı kazanan ManU; 2009/10, 2008/09, 2005/06 ve 1991/92 zafere ulaşmıştı.
İngiltere Lig Kupası finalinde bugün Manchester United'ı mağlup etmesi halinde ise Newcastle United, ilk kez kupayı müzesine götürecek.

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