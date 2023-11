Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Galatasaray taraftarı, Manchester United karşılaşması öncesi muhteşem bir koreografi yaptı.

Kartonlarla önce önce "This is Sami Yen (Burası Sami Yen)" yazan Sarı-Kırmızılılar daha sonra "Wellcome to hell (Cehenneme hoş geldiniz)" yazısını oluşturdu.

İşte muhteşem görüntüler: