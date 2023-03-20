Manchester United Fulham: 2 kırmızı kart 4 gol

İngiltere FA Cup'ta Manchester United, Fulham'ı 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.
Fulham, 50. dakikada Mitrovic ile öne geçti. Ancak 72. dakikada Fulham'da 2 oyuncu birden kırmızı kart gördü.
Önce Willian, kaleye giden topu elle kesince kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karara itiraz eden Mitrovic de hakeme temas edince aynı dakikada oyundan atıldı.
Penaltıyı 75. dakikada kullanan Bruno Fernandes, skoru eşitledi.
Manchester United, 9 kişi kalan rakibini Sabitzer'in 77 ve Bruno Fernandes'in 90+6'ncı dakikadaki golleriyle 3-1 yenmeyi başardı.
FA Kupası'nın yarı finalinde Manchester City-Sheffield United ve Brighton-Manchester United maçları yapılacak.
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