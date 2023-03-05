Liverpool Manchester United'ı 7 bitirdi. Tarihi fark

SEDAT KAYA/ Yeniçağ

Dile kolay 128 yıllık bir rekabet bu.

Nefeslerin tutulduğu, hayatın durduğu bir futbol resitali.

Premier Ligi'nin en rekabetçi iki devi Liverpool ile Manchester United Kuzeybatı derbisinde Anfield'te kozlarını paylaştı.

Machester United son 4 maçını kazanıp, gelmişti.

Moralli ve formdaydı.

Liverpool ise bir hafta önce bu sahada Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid'ten 5 yemişti.

Moralsiz ve ağır hasarlıydı.

Ama Liverpool bu sahada ezeli rakibine 7 maçtır yenilmiyordu.

"Kuzeybatı"dan esen rüzgara Karayel derler bizde.

Güçlüdür, serttir, sıcak eser.

İngiltere'nin "Kuzeybatı" derbisinde de Liverpool, Manchester United kalesine karayel rüzgarı gibi esti.

Güçlü, sert ve sıcak. Anfield tribünlerini dolduran Liverpool seyircisi 5 derece düşük ısıya ragmen üşümediler, aksine terlediler.

Manchester United ilk yarıda daha net gol pozisyonu üretse de, son vuruşlarda başarılı olamadı.

26.dakika Fernandes, 27.dakikada Resford yüzde yüzlük pozisyonları değerlendiremedi.

Hani klasik söylemdir; Atamayana atarlar.

Liverpool öyle yaptı.

İlk yarının son çeyreğinde esmeye başladı.

43.dakikada 3 pasla organize bir gol izledik. Kaleci Alissson, sol bek Robertson'u gördü, Robertson nefis arapasla Gakpo'yu kaçırdı, Hollandalı affetmedi: 1-0

Güçlü rüzgarlar doğada küçük otlara zarar vermez ama büyük ağaçları yıkar geçer.

İlk yarıyı tek golle önde kapayan Liverpool ikinci yarıda öyle güçlü esti ki, Manchester United'ı yıktı, geçti, harabeye çevirdi.

Hangi bilge söylemişti, şimdi hatırlamıyorum.

Şöyleydi sözü.

"Büyük fırtınalar kıyametin provasıdır."

Liverpool fırtınası zamanla kasırgaya dönüştü, Manchester United'a acı dolu bir kıyamet yaşattı.

Kırmızı Anka Kuşu'nun durdurulamayan 3 forveti Nunez, Gakpo, Salah arka arkaya golleri sıraladı.

Üstelik ikişer ikişer.

Bir de Firmino attı, tam 7 gol.

Tarihi bir skor: 7-0

Hakem santra noktasını göstermekten yoruldu.

Liverpool ezeli rakibi 1895'te yine bu statta 7-1 yenmişti.

İşin ilginç yanı Liverpool 90 dakika boyunca toplam 8 isabetli şut attı, bunun 7'si gol oldu.

Bu skor tarihe geçti.

Yıllar geçse unutulmaz.