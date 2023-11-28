Manchester United İstanbul'da

İngiliz ekibi Manchester United, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi.

KAYNAK: AA
Manchester United İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ekibi, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Manchester United kafilesi, pasaport kontrolünün ardından otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Manchester United'in havalimanından çıkışı sırasında güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.

Milli futbolcumuz Altay Bayındır'ın da yer aldığı maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Andre Onana, Altay Bayındır, Tom Heaton, Diogo Dalot, Victor Lindelof, Harry Maguire, Sergio Reguilon, Luke Shaw, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Sofyan Amrabat, Bruno Fernandes, Dan Gore, Hannibal, Kobbie Mainoo, Scott McTominay, Antony, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, Joe Hugill, Anthony Martial, Facundo Pellistri."

Öne Çıkanlar
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Kars'ta yıldızlar geçidi Yaşam
Kars'ta yıldızlar geçidi
TIR’ın altına giren minibüs sürücüsü öldü Gündem
TIR’ın altına giren minibüs sürücüsü öldü
Kosovalı öğretmenden 1300 metrekarelik Arnavutluk bayrağı Yaşam
Kosovalı öğretmenden 1300 metrekarelik Arnavutluk bayrağı
Beşiktaş tek farkla yenildi Spor
Beşiktaş tek farkla yenildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı Gündem
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
Van'da bir aşiret düğününde 10 milyon lira toplandı Gündem
Van'da bir aşiret düğününde 10 milyon lira toplandı
Kovulduğu inşaata çıkıp intihar girişiminde bulununca, tazminatı vinçle ulaştırıldı Gündem
Kovulduğu inşaata çıkıp intihar girişiminde bulununca, tazminatı vinçle ulaştırıldı