Manchester United İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ekibi, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Manchester United kafilesi, pasaport kontrolünün ardından otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Manchester United'in havalimanından çıkışı sırasında güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.
Milli futbolcumuz Altay Bayındır'ın da yer aldığı maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:
"Andre Onana, Altay Bayındır, Tom Heaton, Diogo Dalot, Victor Lindelof, Harry Maguire, Sergio Reguilon, Luke Shaw, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Sofyan Amrabat, Bruno Fernandes, Dan Gore, Hannibal, Kobbie Mainoo, Scott McTominay, Antony, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, Joe Hugill, Anthony Martial, Facundo Pellistri."